Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Schauplatz Kuamar in Story-Trailer vorgestellt

1000 m+ Extremdistanz-Sniping-Funktion für spektakuläre Abschüsse

Eine dramatische Einzelspieler-Kampagne im modernen Nahen Osten auf fünf verschiedenen Sandbox-Karten mit einer Vielzahl von vollständig zugänglichen interaktiven Bereichen, in denen sich die Spieler ihre eigenen, taktisch sinnvollen Wege suchen können

Realismus der nächsten Stufe mit authentischen Geräten und Waffen, die an verschiedene Spielstile angepasst werden können

Wiederholbare Missionen, die auf verschiedene Arten abgeschlossen werden können, mit freischaltbaren Belohnungen für das Erreichen aller Ziele

Funktionen der nächsten Generation: Verbesserte Ladezeiten und verbesserte Grafik mit nativer 4K-Auflösung, wodurch ein neuer Maßstab als das bisher am besten aussehende Sniper Ghost Warrior-Spiel gesetzt wurde

Intelligentere Gegner-KI mit verbesserter Taktik

Im jüngsten Story-Trailer zur Shooter-Action Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ( ab 35,99€ bei vorbestellen ) stellt CI Games den neuen Schauplatz Kuamar vor - ein fiktives Areal im modernen Nahen Osten, das zwischen der libanesischen und syrischen Grenze angesiedelt ist."Eine brutale Diktatur, angeführt von Präsident Omar Al-Bakr und seiner Frau Bibi Rashida, kontrolliert die Region seit über 20 Jahren… und ihre Zeit muss nun enden. Mit Informationen von Control übernehmen die Spieler die Rolle von Raven und führen Aufträge in völlig neuen Umgebungen aus, um diese heimtückische kriminelle Organisation zu stürzen und vor Gericht zu stellen", heißt es in der Pressemitteilung über das Szenario.Die Entwickler wollen bei Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vor allem auf eine Sandbox-Erfahrung setzen, in der man in objektbasierten Einsätzen die Ziele aus der Ferne ins Visier nehmen, aber auch schleichen oder die direkte Konfrontation suchen kann.Features:Sniper Ghost Warrior Contracts 2 erscheint am 4. Juni 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.Letztes aktuelles Video: StoryTrailer Welcome To Kuamar