Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Scharfschützen-Action startet heute

CI Games hat heute den Scharfschützen-Shooter Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ab 35,99€ bei kaufen ) für PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht - zusammen mit einem Trailer, der den Protagonisten „Raven“ vorstellt. Auf einer "Sandbox-Karte" erledigt er im Video eine der insgesamt 21 Missionen.Zu den Änderungen im aktuellen Teil der Serie gehören laut CI Games extreme Weitschüsse mit über 1000 Meter Entfernung, Nextgen-Grafik, intelligentere NPCs und das "tödlichste" Waffenarsenal, dass es bisher in der Serie gab:"Die PlayStation-5-Version erscheint zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr, allerdings PS5-Spieler nicht unbedingt warten, denn allen Besitzern der PS4-Version von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 steht mit Veröffentlichung der Next-Gen-Version ein kostenloses PS5-Upgrade zur Verfügung. Darüber hinaus wird als die erste DLC-Karte als besonderes Goodie für alle Plattformen kostenfrei erscheinen. Der DLC befindet sich derzeit noch in Entwicklung, wird aber eine riesige neue Karte mitsamt neuen Aufträgen enthalten.(...)Sniper Ghost Warrior Contracts 2 spielt in Kuamar, einer fiktiven, gesetzlosen Region im Nahen Osten, nahe der Libanesischen und Syrischen Grenze. Spieler verhelfen Raven, einem Auftrags-Scharfschützen, beim Sturz der brutalen Diktatur von Präsidentin Bibi Rashida und ihrem Ehemann Omar Al-Bakr. Contracts 2 hievt das Sandbox-Design des ersten Serientitels dank der extremen Weitschüsse auf ein neues Level. Neue Auftragsziele, realistische Waffen und Gadgets sowie freischaltbare Fähigkeiten sorgen für reichlich Abwechslung.- 1000 m+ Extremdistanz-Sniping-Funktion für spektakuläre Abschüsse- Eine dramatische Einzelspieler-Kampagne im modernen Nahen Osten auf fünf verschiedenen Sandbox-Karten mit einer Vielzahl von vollständig zugänglichen interaktiven Bereichen, in denen sich die Spieler ihre eigenen, taktisch sinnvollen Wege suchen können- Realismus der nächsten Stufe mit authentischer Ausrüstung und Waffen, die an verschiedene Spielstile angepasst werden können- Wiederholbare Missionen, die auf verschiedene Arten abgeschlossen werden können, mit freischaltbaren Belohnungen für das Erreichen aller Ziele- Next-Gen-Features: Optimierte Ladezeiten und verbesserte Grafik mit nativer 4K-Auflösung, der den Titel zum bisher schönsten Sniper Ghost Warrior-Spiel macht- Intelligentere Gegner-KI mit verbesserter TaktikSniper Ghost Warrior Contracts 2 erscheint heute für PS4, Xbox SeriesX / S, Xbox One und PC zum plattformübergreifenden Preis von 39,99 EUR (UVP) im Handel. Die PlayStation-5-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr."Letztes aktuelles Video: VideoVorschau