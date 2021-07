Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Kostenlose Erweiterung "Butcher's Banquet" steht bereit

Für Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ab 33,99€ bei kaufen ) ist heute die kostenlose Erweiterung "Butcher's Banquet" auf PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht worden.CI Games: "'Butcher's Banquet' spielt in einer atemberaubenden, wüstenähnlichen Gegend mit üppigen Oasen, malerischen Wasserfällen und geheimnisvollen Tempeln. Und obwohl es besonders idyllisch wirken mag, sollten sich Scharfschützen nicht täuschen - es ist sicherlich kein Urlaubsziel. Nach den jüngsten Unruhen in Kuamar - dem Schauplatz der Hauptkampagne von SGW Contracts 2 - sind neue Bedrohungen aufgetaucht, von denen Mahmoud Zarza die Gefährlichste ist - auch bekannt als 'Der Schlächter.'"Die für PlayStation 5 angepasste Version von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 wird am 24. August 2021 veröffentlicht. Bisher kann auf der PS5 lediglich die PS4-Version via Abwärtskompatibilität gespielt werden. Die PS5-Edition wird die adaptiven Dualsense-Trigger unterstützen und schnellere Ladezeiten sowie bessere Grafik inkl. Texturen bieten. Man wird den Scharfschützen-Shooter im Performance-Modus (Full-HD, 60fps) oder im Grafik-Modus (4K, 30fps) spielen können. Diejenigen, die das Spiel schon auf der PS4 gekauft haben, erhalten auf der PS5 ein (kostenloses) digitales Upgrade. Die PS5-Edition wird ansonsten in digitaler Form und als physische Box-Version erscheinen. Die "Elite Edition" im stationären Handel umfasst das Hauptspiel und folgende DLCs: Weapon Crossbow, Sniper Rifle 550 TRV, Mad Sheriff 9 Revolver, Car K8 Assault Rifle, Zebra Skin und eine neue Karte.Letztes aktuelles Video: Butchers Banquet | Expansion Trailer Free on All Platforms