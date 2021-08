Sniper Ghost Warrior Contracts 2: PS5-Version veröffentlicht

CI Games veröffentlicht heute die PS5-Version von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ab 24,99€ bei kaufen ) . Bisher konnte man auf der PS5 lediglich die PS4-Version via Abwärtskompatibilität nutzen.Die PS5-Edition wird die adaptiven Dualsense-Trigger unterstützen und schnellere Ladezeiten sowie bessere Grafik inkl. Texturen bieten. Man wird den Scharfschützen-Shooter im Performance-Modus (Full-HD, 60fps) oder im Grafik-Modus (4K, 30fps) spielen können. Diejenigen, die das Spiel schon auf der PS4 gekauft haben, erhalten auf der PS5 ein (kostenloses) digitales Upgrade."Die PS5-Edition von Publisher CI Games enthält außerdem ein kostenloses Exemplar des DLC-Waffenpakets "Crossbow-Carnage", das den Spielern Zugang zum beliebten Armbrustschießen sowie zu einer Vielzahl von ebenso leistungsstarken Waffen gewährt. Außerdem enthält es die kürzlich veröffentlichte große Erweiterung "Butcher's Banquet". Sie führt die Spieler in ein völlig neues, weitläufiges, wüstenähnliches Gebiet mit üppigen Oasen, dramatischen Wasserfällen und geheimnisvollen Tempeln, in dem die Spieler die jüngste Bedrohung Kuamars aufhalten müssen", schreibt der Publisher.