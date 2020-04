NieR Replicant ver.1.22474487139: Soll mehr als ein "Remaster" sein und sich für Fans von NieR: Automata "gut anfühlen"

In der Famitsu sind mehrere Infohäppchen zu NieR Replicant ver.1.22474487139 , der überarbeiteten Version von NieR , aufgetaucht (via Nichegamer und Siliconera ). So sagte u.a. Yoko Taro, dass die Entwickler viel Arbeit in das "Upgrade" gesteckt hätten und sich die neue Version "nicht bloß wie ein Remaster" anfühlen würde. Die Kameraführung bei den "Ereignisszenen" wird jedoch exakt den Kameraeinstellungen des Originalspiels entsprechen. In diesem Sinne würde sich das Spiel eher wie ein Remaster anfühlen, aber sie hätten ebenfalls verschiedene Überarbeitungen in dem Bereich vorgenommen. Es soll auch komplett neue Elemente geben, die aber erst später enthüllt werden.Außerdem sagten die Entwickler, dass das ursprüngliche Spiel ein wenig "ungeschliffen" oder "unfertig" war, was aber auch den Charme des Titels ausgemacht haben soll. Diese "unausgereiften" Aspekte sollen entfernt werden, sofern sie der Ansicht seien, dass sie "negative Gefühle" bei den Spielern hervorrufen könnten. Das Ziel sei es, dass sich das Spielgeschehen für Fans von NieR: Automata gut anfühlen soll. Die Action-Passagen von NieR Replicant sollen unter den strengen Augen von Takahisa Taura von PlatinumGames gestaltet werden. Taura soll ein Fan des Originals sein. Natsuki Hanae, Yui Ishikawa und Kaoru Akiyama (Synchronsprecher aus NieR: Automata) werden "kleinere Rollen" in NieR Replicant haben."NieR Replicant ver.1.22474487139 lädt die Spieler in eine düstere, apokalyptische Welt ein, in der sie einen Bruder auf seiner spannenden Mission begleiten, seine Schwester von einer tödlichen Krankheit zu heilen - eine Mission, durch die sie alles in Frage stellen werden." NieR Replicant ver.1.22474487139 wird für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Originalspiel erschien 2010 für PlayStation 3 und Xbox 360. Im Test punktete das melancholisch ausweglose Abenteuer mit einer ganz starken Erzählstruktur, kämpfte aber mit technischen Problemen und einer unzeitgemäßen Kulisse ( zum Test ). In Japan erschien das Spiel in zwei Versionen: NieR: Replicant für PlayStation 3 und NieR: Gestalt für Xbox 360.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer