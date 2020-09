NieR Replicant ver.1.22474487139: Die überarbeitete Version von NieR erscheint im April 2021 + Spielszenen-Video

"Grimoire-Anstecknadelset - Anstecknadeln von Grimoire Weiss, Grimoire Noir und Grimoire Rubrum, ansehnlich platziert in einer speziellen Schatulle.

Skriptset - Ein Set bestehend aus sieben Büchern. Diese enthalten das vertonte Skript des Spiels. Liebevoll verpackt in einer speziellen Hartschale und jedes Buch ist mit einem einzigartigen Artwork von Character Designer Akihiko Yoshida verziert. Nur auf Englisch verfügbar.

Spezieller Soundtrack - Eine Sammlung bestehend aus zwei Discs, die neu arrangierte und neu überarbeitete Stücke für NieR Replicant ver.1.22474487139 enthalten, präsentiert in einer einzigartigen Grimoire Weiss inspirierten Verpackung.

Steelbook-Hülle - Eine metallene Hülle mit umwerfenden Artwork vom Illustrator Koda Kazuma.

Lunar Tear Collector's Box."

Bei der Tokyo Games Show 2020 hat Square Enix den Veröffentlichungstermin von NieR Replicant ver.1.22474487139 verkündet. Die überarbeitete Version von NieR Details ) wird am 22. April 2021 in Japan und Asien sowie am 23. April 2021 in westlichen Regionen für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Neben der Standard Edition für 59,99 Euro wird auch eine White Snow Edition für 159,99 Euro im Square Enix Store angeboten.White Snow EditionSquare Enix: "NieR Replicant ver.1.22474487139... ist eine aufpolierte Version von NieR Replicant, welche zuvor nur in Japan erschien. Entdecke das einzigartige Prequel des von Kritikern gefeierten Meisterwerks NieR:Automata. Jetzt mit modernen Verbesserungen, meisterhaft neu belebter Grafik, einer faszinierenden Geschichte und mehr! Der Protagonist ist ein liebenswerter, junger Mann, der in einem entlegenen Dorf lebt. Um seine Schwester Yonah zu retten, die an der fatalen Runenpest erkrankt ist, begibt er sich mit Grimoire Weiss, einem seltsamen, sprechenden Buch, auf die Suche nach den 'Versiegelten Versen'."Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show Trailer 2020