NieR Replicant ver.1.22474487139: Spielszenen-Trailer von den Game Awards 2020

Vor der Hauptshow der Game Awards 2020 ist ein Spielszenen-Trailer mit Kämpfen aus NieR Replicant ver.1.22474487139 ab 59,99€ bei vorbestellen ) gezeigt worden. Die überarbeitete Version von NieR Details ) wird am 22. April 2021 in Japan und Asien sowie am 23. April 2021 in westlichen Regionen für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Neben der Standard Edition für 59,99 Euro wird auch eine White Snow Edition für 159,99 Euro im Square Enix Store angeboten.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 SpielszenenTrailerSquare Enix: "NieR Replicant ver.1.22474487139... ist eine aufpolierte Version von NieR Replicant, welche zuvor nur in Japan erschien. Entdecke das einzigartige Prequel des von Kritikern gefeierten Meisterwerks NieR:Automata. Jetzt mit modernen Verbesserungen, meisterhaft neu belebter Grafik, einer faszinierenden Geschichte und mehr! Der Protagonist ist ein liebenswerter, junger Mann, der in einem entlegenen Dorf lebt. Um seine Schwester Yonah zu retten, die an der fatalen Runenpest erkrankt ist, begibt er sich mit Grimoire Weiss, einem seltsamen, sprechenden Buch, auf die Suche nach den 'Versiegelten Versen'."