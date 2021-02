NieR Replicant ver.1.22474487139...: Englische Synchronsprecher und Eröffnungssequenz

Protagonist - Erwachsen (Ray Chase)

Protagonist - Jung (Zach Aguilar)

Grimoire Weiss (Liam O'Brien)

Kaine (Laura Bailey)

Emil (Julie Ann Taylor)

Devola / Popola (Eden Riegel)

Die englischen Synchronsprecher, die man in NieR Replicant ver.1.22474487139... ab 59,99€ bei vorbestellen ) hören wird, sind von Toylogic und Square Enix vorgestellt worden. Laut Gematsu sollen viele Sprecher aus dem Original (NieR) wieder ihre "alten" Rollen übernehmen.Bestätigte Synchronsprecher:Kürzlich hatte Square Enix noch die erweiterte Eröffnungssequenz (Attract Movie ver.) veröffentlicht. Der Publisher schreibt: "Sie präsentiert die verbesserte Grafik, die neue Sprachausgabe und den neu eingespielten Soundtrack des (...) Action-RPGs. Das Video zeigt außerdem vielfältige Charaktere in einer dunklen, apokalyptischen Welt. Gemeinsam mit dem Protagonisten machen sich diese auf die spannende Suche nach einem Heilmittel für seine Schwester, die an einer tödlichen Krankheit leidet - eine Suche, die sie alles in Frage stellen lässt."NieR Replicant ver.1.22474487139... erscheint am 23. April 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam). Das Spiel ist von der USK ab 16 Jahren freigegeben. Details zu allen Editionen des Spiels und Vorbestellungsboni findet ihr hier