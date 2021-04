NieR Replicant ver.1.22474487139...: Gold-Status erreicht; kostenlose DLC-Inhalte geplant

Das Rollenspiel NieR Replicant ver.1.22474487139... ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) > hat bereits "vor einer ganzen Weile" den Gold-Status erreicht: Das bestätigte Producer Yosuke Saito auf seinem Twitter-Auftritt via Gematsu.com ). Das Spiel sei also fertig für die Massenproduktion; als Start-Termin ist hierzulande bekanntlich der 23. April 2021 geplant. Dann erscheint der von Square Enix und Toylogic entwickelte Titel für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam).Auch zu DLC-Planungen gibt es einen Satz in Saitos Tweet: "Sobald herunterladbare Inhalte (die diesmal kostenlos sind!) genehmigt wurden, können wir endlich eine Pause einlegen." Für weitere Infos über DLC-Inhalte sollte man die Augen offen halten, so der Producer.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau