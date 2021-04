NieR Replicant ver.1.22474487139...: Interview: Über knappe Budgets, schöne Musik und die Unlust, es allen recht machen zu wollen

Yoko Taro: "Wir hatten schlicht nicht genug Budget dafür. So etwas zweigleißig zu machen kostet erheblich mehr Zeit und Geld als die meisten Leute glauben. Das damals für das Original so zu handhaben war tatsächlich ein Alptraum für die Entwicklung."Yoko Taro: "Eigentlich war nur Automata ein großer Erfolg - ich denke also gar nicht, dass es besonders viele Fans der Serie generell gibt. Außerdem trägt diesmal, also im Remake, wieder niemand eine Augenbinde - da wird es sich bestimmt wieder nicht besonders verkaufen…"Yoko Taro: "Man kann es ohnehin nicht allen recht machen - daher entwickle ich nur Spiele, die mir geben, was ich vom Medium erwarte. Aber es ist natürlich großartig, wenn das Ergebnis dann auch anderen Leuten gefällt."Yoko Taro: "Der König von Façade und seine Braut Fyra. Die beiden sollten zunächst eigentlich Figuren sein, die man auch steuern kann - aber beim Schreiben entwickelte sich ihre Geschichte anders, so dass es nicht mehr dazu passte. Also habe ich mir ein paar Tränchen aus dem Auge gewischt und aus ihnen Nebenfiguren gemacht."

Mit der sogenannten Meerjungfrau-Episode ist auch ein frisches Kapitel in der NieR-Neuauflage enthalten. Hier geht es gegen ein riesiges Seeungeheuer.





Yoko Taro: "Weil ich denke, dass neue Spieler genauso viel Vergnügen empfinden sollten wie Fans des ersten Teils. Schließlich zahlen ja auch beide genauso viel Geld für das Spiel."Keiichi Okabe: "Dankeschön, es macht mich sehr froh, so ein Lob zu hören. Yoko-san wollte, dass in jedem Stück eine Art von Gesang vorkommt. Weil viele Leute gesungene Worte in Spielemusik aber störend für die Story-Dialoge finden, gibt es nur wenige Projekte, die sich trotzdem daran versuchen. Und selbst wenn sie es wollten, denke ich, dass sie in vielen Fällen davon entmutigt würden, dass Lieder mit Gesang viel teurer und arbeitsintensiver sind. Das erste NieR war eine neue Marke, daher hatten wir nicht gerade ein üppiges Budget - aber wir haben es so hinbekommen, dass die Gesangsaufnahmen mit unseren Mitteln noch drin waren. Das bedeutete aber auch, dass wir keinen externen Soundtechniker für die Abmischung engagieren konnten - ich musste die Stücke selbst abmischen und war ehrlich gesagt nicht besonders zufrieden mit der Qualität. Mit der neuen Version war es uns möglich, Teile der Aufnahmen und Abmischung neu zu machen - wir konnten mit renommierten Musikern und Technikern arbeiten, nun bin ich tatsächlich glücklich mit der Qualität."Keiichi Okabe: "Wir dachten, dass die vielen Dialoge der Figuren reichen und damit quasi genügend Text im Spiel ist - hätten wir auch noch aussagekräftige Texte in die Musik gepackt, wäre alles zu sehr bis ins Detail beschrieben und dem Spieler würde zu wenig Raum die eigene Interpretation gelassen. Außerdem hatten wir das Gefühl, dass es für die einzigartige Spielwelt von NieR besser ist, in der Musik keine Worte aus der echten Welt zu benutzen, sondern eben eine Fantasiesprache, die dabei hilft noch mehr Atmosphäre aufzubauen."Keiichi Okabe: "Ich war seit der Prototyp-Phase ein vollwertiges Teammitglied der NieR-Replicant-Entwicklung. Es gibt also Lieder, die erschaffen wurden, bevor das Spielsystem oder die Grafik feststanden. Ich hatte da also kein Spiel vor Augen, als ich diese Stücke komponierte - was dann natürlich nicht gerade wenig Trial & Error nach sich zog. Nach einer längeren Pause wurde mir mitgeteilt, was tatsächlich im Spiel steckt und welche Art von Liedern man dafür haben möchte. Dieser teils schmerzhafte Prozess wiederholte sich - und ich habe dann in späteren Phasen früher komponierte Lieder angepasst, damit sich das Gesamtbild trotzdem ausbalanciert anfühlt. Gleichzeitig war ich während der gesamten Kompositionsphase aber in regem Kontakt mit Yoko-san - ich habe also nicht nur Wünsche ausgeführt, sondern war in der Lage, ein gutes Gefühl zu entwickeln für die Richtung, in die das Spiel geht - vielleicht passt die Musik deshalb so gut dazu."