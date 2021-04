NieR Replicant ver.1.22474487139...: Intro-Video: In der Eröffnungssequenz wird ordentlich geflucht

Square Enix hat die Eröffnungssequenz aus in NieR Replicant ver.1.22474487139... ab 59,99€ bei vorbestellen ) in Videoform veröffentlicht, die auf dem Intro der Gestalt-Version von NieR (2010) basiert und mit einer mitreißenden Rede von Kainé beginnt - und ja, in der Rede wird wieder ordentlich geflucht. Übrigens: In NieR Replicant ver.1.22474487139... werden auf dem Titelbildschirm abwechselnd die Eröffnungssequenzen von "Replicant" und "Gestalt" abgespielt.NieR Replicant ver.1.22474487139... ist das Prequel zu NieR: Automata und eine überarbeitete Neuauflage (neu aufgenommene Synchronisation, Musik, überarbeitete Grafik, neues Kampfsystem, viele Zusatzinhalte etc.) von NieR. Das Action-Rollenspiel wird am 23. April 2021 für PC (Steam), PS4 und Xbox One veröffentlicht.