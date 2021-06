NieR Replicant ver.1.22474487139...: Weltweit mehr als eine Million Verkäufe, NieR Automata steht bei sechs Millionen

NieR Replicant ver.1.22474487139... ( ab 49,99€ bei kaufen ) hat nicht nur 4Players im Test begeistert, als es sich mit 86% einen Gold-Award sichern konnte. Ausgehend von den weltweiten Verkaufszahlen haben auch die Spieler die Neuauflage von Nier Replicant ins Herz geschlossen: Wie Publisher Square Enix meldet, wurde weltweit die Millionmarke an verkauften Einheiten überschritten. Passend dazu wird darauf hingewiesen, dass die Steam-Version kürzlich ein Update erhalten hat, das die Leistung auf Rechnern optimiert - Details dazu sind hier nachzulesen.Auch das 2017 auf PC und PS4 sowie ein Jahr darauf auf Xbox One erschienene NieR Automata (zum 4Players-Test , 87%) steht weiterhin hoch im Kurs und konnte sich mittlerweile über sechs Millionen Mal verkaufen - diese Zahl beinhaltet sowohl die Einzelhandels- als auch die digitalen Verkäufe auf allen Systemen.Gute Voraussetzungen also für den ersten Mobile-Ableger NieR Re[in]carnation, der bei Applibot unter der Leitung des eingespielten Teams von Yosuke Saito als Produzent sowie Yoko Tara als Creative Director entwickelt wird, für den es allerdings noch keinen Termin gibt.Letztes aktuelles Video: VideoTest