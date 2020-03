Dragon's Lair (Netflix): Live-Action-Film entsteht bei Netflix; wahrscheinlich mit Ryan Reynolds

🐉⚔️HEAR YE, HEAR YE⚔️🐉

Netflix is developing a live action feature adaptation of the legendary 80s arcade game Dragon's Lair. @VancityReynolds is in talks to play noble Knight Dirk the Daring, on his quest to rescue Princess Daphne from the titular dragon.



Netflix wird die Live-Action-Film-Adaption von Dragon's Lair realisieren, meldet der Hollywood Reporter . Für die Hauptrolle ist Ryan Reynolds (Deadpool) im Gespräch. Die Filmpläne existieren bereits seit 2015. Damals hatten (Original-Zeichner) Don Bluth und Gary Goldman die Finanzierung via Kickstarter versucht . Ohne Erfolg. Später gelang die Finanzierung via Indiegogo. Don Bluth und Gary Goldman arbeiten auch als Produzenten der Netflix-Version - ebenso wie John Pomeroy (auch ein ehemaliger Zeichner).Dan und Kevin Hageman (The Lego Movie und Scary Stories to Tell in the Dark) werden das Drehbuch schreiben. Die Story-Grundlage von Dragon's Lair (1983) ist eher übersichtlich: Prinzessin Daphne wurde von dem Drachen Singe entführt und wird in der Festung des bösen Zauberers Mordoc gefangen gehalten. Dirk der Wagemutige begibt sich auf eine Rettungsmission ...