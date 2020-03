Gordian Quest: Kartenbasiertes Roguelike-Rollenspiel der Sairento-VR-Macher zieht in den Early Access

Ein Akt - Die Early Access-Version enthält ein Akt, der 5-6 Stunden Spielzeit pro Durchspiel bietet.

Sechs Helden - Momentan können die Spieler aus sechs verschiedenen Helden mit jeweils einer eigenen Klasse, Fertigkeiten und Spielstil auswählen, um eine Dreiergruppe zu bilden und Abenteuer zu erleben. Bei der Einführung gibt es einen Fechter, einen Geistlichen, einen Waldhüter, einen Schurken, einen Druiden und einen Hexer.

Hunderte von Fertigkeiten - Die Helden verfügen über insgesamt fast 500 passive und aktive Fertigkeiten, die in rundenbasierten Schlachten eingesetzt werden können, sodass Spieler ihre Lieblingskombinationen entdecken und formulieren können.

Helden trainieren und ausrüsten - Helden können verbessert, trainiert und mit einer großen Auswahl an Waffen, Rüstungen und verzauberten Gegenständen ausgestattet werden, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Hohe Wiederspielbarkeit - Prozedural generierte Karten und Verliese sowie randomisierte Heldenfertigkeiten unterscheiden jedes Durchspielen von der letzten Runde.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade - Bevorzugen Sie den Hardcore-Modus für ein zahnknirschendes Permadeath-Erlebnis oder spielen Sie lockerer, wenn der Tod nur ein Rückschlag ist.

Beute in Hülle und Fülle - Sammeln Sie während Ihrer Reise Gegenstände und Relikte, um die Fähigkeiten Ihrer Helden zu verbessern. In Zukunft werden Sie auch auf mysteriöse Gegenstände stoßen, die Ihre Helden segnen, sie aber auch gleichzeitig mit einem Fluch verkrüppeln können.

Übertragbare Belohnungen und Fortschrittssystem - Je mehr Sie spielen, desto mehr werden Sie belohnt. Der Fortschritt der Helden in den Akten, erlaubt ihnen mit etwas mehr Ressourcen, Gegenständen zu beginnen, oder bietet sogar die Möglichkeit, ihre Startdecks zu ändern.

Drei weitere Akte - Das komplette Spiel bietet vier vollständig ausgearbeitete Akte, die es zu erkunden gilt - jeder von ihnen mit neuen Helden, Fähigkeiten, Aufgaben, Relikten, Gegenständen und NSCs, die es zu entdecken gilt. Jeder Akt wird neue Spielmechaniken einführen, die das Grundspielerlebnis erweitern und bereichern.

Mehr Helden - Treffen Sie mehr Helden aus dem ganzen Reich und bilden Sie neue Gruppenkombinationen und Beziehungen.

Beziehungssystem - Zukünftige Entwicklungen werden ein einzigartiges System einführen, in dem Freundschafts-, Rivalitäts-, Mentoren- oder sogar Liebesbeziehungen zwischen den Helden der Gruppe aufgedeckt werden können, um geheime Kombinationsfähigkeiten freizuschalten.

Gestalten Sie den Verlauf Ihres Abenteuers - Alliieren Sie sich mit verschiedenen Fraktionen, beginnen Sie Nebenaufgaben und gestalten Sie letztendlich den Verlauf Ihres Abenteuers mit kritischen Entscheidungen.

Endloser Modus - Dieser spezielle Modus macht das Spiel zu einem ewigen Abenteuer und ermöglicht es Ihnen, weitere Aufgaben zu bewältigen, mehr Monster zu töten und mehr Helden, Fertigkeiten, Relikte und Waffen zu sammeln.

PVP-Modus - Nehmen Sie an Gefechtskämpfen mit anderen Spielern teil, indem Sie Ihre bevorzugte Mischung aus Helden und Fähigkeiten verwenden.

Am 27. März 2020 haben Mixed Realms ( Sairento VR ), Swag Soft und Coconut Island Games ihr kartenbasiertes Roguelike-Rollenspiel Gordian Quest im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in ca. zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 3. April ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 86 Prozent von 207 Reviews positiv). Die Macher beschreiben ihr Spiel wie folgt: "Gordian Quest kombiniert Elemente des rundenbasierten Kampfes, der Strategie und des Deckbaus und bringt die Spieler mit ihrer Heldengruppe auf eine gefährliche Reise, um alte Flüche, die das Land verwüsten, zu vertreiben.In Gordian Quest können die Spieler aus einer temperamentvollen Heldenbesetzung auswählen - jeder von ihnen mit seinen eigenen Klassenfertigkeiten -, um eine Gruppe zu bilden. Sie werden sich auf eine anstrengende Reise begeben, um Monster zu besiegen, Aufgaben herauszufordern und Orte wie dunkle Wälder, unheimliche Verliese und mysteriöse Höhlen zu erkunden. Die Fertigkeiten der Helden können durch Ausrüstung, die durch Schlachten und Aufgaben gewonnen wird, erweitert werden. Die Spieler können ihre Helden auch über ein einzigartiges Skill-Grid-System trainieren und verbessern. Durch das Ausspielen ihrer Stärken können die Spieler alle Helden weiter fördern und anpassen, indem sie ihnen Fertigkeiten aus verschiedenen Fertigkeitsschulen zuweisen und sie neue Talente erlernen lassen. Das breite Spektrum an Fertigkeiten und Talenten ermöglicht es einem einzelnen Helden, mehrere Spielstile zu haben.Mit dem Ziel, jede komplette Runde anders als die vorige zu gestalten, werden die Spieler während ihrer Abenteuer mit einer Vielzahl von Variablen konfrontiert. Erstens werden Karten und Verliese immer prozedural generiert, um jedes Mal, wenn ein Spieler das Spiel wiederholt, eine nichtlineare Erfahrung zu bieten. Zweitens werden die Fertigkeiten und Talente, die angeboten werden, wenn ein Held ein Level aufsteigt, immer randomisiert ausgewählt, sodass die Spieler schnell darüber nachdenken müssen, wie sie ihre Helden basierend auf den Karten, die sie erhalten, anpassen möchten. Gegenstände, die die Spieler finden, können eine bestimmte Fertigkeit oder einen bestimmten Spielstil fördern und so die Wahl des Spielers beeinflussen, um Builds laufend zu erstellen. In Zukunft werden Inhalte aus allen Akten zu einem epischen freien Abenteuermodus kombiniert, der vollständig prozedural erzeugte Welten enthält. Eine endlose Wiederspielbarkeit ist das ultimative Ziel.Eine taktische Kampfstrategie, die ein äußerst anpassungsfähiges Gameplay und strategisches Denken vor Ort erfordert, ist bei Gordian Quest äußerst wichtig, da die Spieler im rundenbasierten Kampf ständig einer Vielzahl von Feinden gegenüberstehen. Spieler haben die Möglichkeit, sich auf ihrer Seite des Schlachtfelds frei zu bewegen und passive und aktive Fertigkeiten strategisch in ihrem Deck einzusetzen, um Schaden zu verursachen, feindliche Angriffe zu antizipieren und sich vor ihnen zu schützen. Während die Stärke der Feinde zunimmt, müssen die Spieler effektive Kombinationsstrategien entwickeln, um die Flut der Schlachten zu ihren Gunsten zu halten. Spieler, die nach dem ultimativen taktischen Kampferlebnis suchen, können die Schwierigkeit ihres Spiels auf den Hardcore-Modus erhöhen, sodass die Gefahr von Permadeath in jedem Kampf droht.In der zukünftigen Entwicklung wird Gordian Quest auch ein einzigartiges Beziehungssystem bieten, in dem Freundschafts-, Rivalitäts-, Mentoren- oder sogar Liebesbeziehungen zwischen den Helden der Gruppe aufgedeckt werden können, um geheime Kombinationsfähigkeiten freizuschalten."Die Early-Access-Fassung soll folgende Inhalte bieten:Für die Vollversion sind folgende Zusatzinhalte geplant:Letztes aktuelles Video: Trailer