One Step From Eden: Die Pforten nach Eden haben sich geöffnet

Genreübergreifend - Erlebe einen Mix aus Strategie und Echtzeit-Action. Stelle dein Deck zusammen und kämpfe dich auf deinem Weg nach Eden durchs Kugelgewitter.

Umfangreiche Deck-Zusammenstellung - Baue dein eigenes Deck und spiele, wie du willst - es gibt über 200 Zauber und 100 Items, die das Spiel verändern.

Vielfältiges Gameplay - Neun spielbare Charaktere und prozedural generierte Level sorgen dafür, dass kein Run gleich ist und du nie dieselbe Situation doppelt erleben wirst.

Spiele mit Freunden - Bahne dir im lokalen Koop oder im PvP deinen Weg nach Eden.

Das Spiel geht weiter - Voller Support von Steam Workshop und Mods!

Screenshot - One Step From Eden (PC) Screenshot - One Step From Eden (PC) Screenshot - One Step From Eden (PC) Screenshot - One Step From Eden (PC) Screenshot - One Step From Eden (PC) Screenshot - One Step From Eden (PC) Screenshot - One Step From Eden (PC) Screenshot - One Step From Eden (PC) Screenshot - One Step From Eden (PC)

Am 26. März 2020 haben Thomas Moon Kang, Humble Bundle und Maple Whispering die kartenbasierte Echtzeit-Taktik One Step From Eden für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam Humble Store und eShop kostet jeweils 19,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 93 Prozent von 596 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "One Step From Eden ist ein Mix aus strategischer Deck-Zusammenstellung und Echtzeit-Action mit Roguelike-Elementen, in dem du entscheidest, ob dein Charakter einen Pfad der Gnade oder Zerstörung hinterlässt. Kämpfe allein oder im Koop und wirke spontan mächtige Zauber, stelle dich immer stärkeren Feinden und sammle spielverändernde Artefakte. Schaffst du es nach Eden oder droht dir deine Auslöschung?"Folgende Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer