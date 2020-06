The Elder Scrolls Online: Greymoor: Erweiterung auf PS4 und Xbox One gestartet, Stadia folgt

Screenshot - The Elder Scrolls Online: Greymoor (PC) Screenshot - The Elder Scrolls Online: Greymoor (PC) Screenshot - The Elder Scrolls Online: Greymoor (PC) Screenshot - The Elder Scrolls Online: Greymoor (PC) Screenshot - The Elder Scrolls Online: Greymoor (PC)

Nach dem PC-Start am 26. Mai 2020 haben Bethesda Softworks und die Zenimax Online Studios The Elder Scrolls Online: Greymoor am 9. Juni auch für PlayStation 4 sowie am 10. Juni für Xbox One veröffentlicht . Der Start auf Google Stadia soll am 16. Juni erfolgen. Neben der 69,99 Euro teuren Standard Edition ( PlayStation Store Microsoft Store ) und 89,99 Euro teuren Collector's Edition ( PlayStation Store Microsoft Store ), welche neben Greymoor auch das Hauptspiel sowie die Erweiterungen Elsweyr Summerset undenthalten, sind auch kostengünstige Upgrades auf die Standard Edition ( PlayStation Store Microsoft Store ) für 39,99 Euro und Collector's Edition ( PlayStation Store Microsoft Store ) für 54,99 Euro verfügbar, wenn man bereits im Besitz von The Elder Scrolls Online ist. Zudem ist eine physische Collector's Edition (nur Upgrade) inklusive Greymoor, Vampirfürst-Statue, Himmelsrand-Karte, vier Sammlermünzen, exklusivem Steelbook und einem Monat ESO Plus im Einzelhandel erhältich:Der Publisher schreibt: "Als zweites Update des ganzjährigen Abenteuers Das Schwarze Herz von Skyrim wartet das Kapitel Greymoor mit einem umfangreichen neuen Antiquitätensystem auf, das uns tief in die Elder Scrolls-Lore abtauchen lässt und für alle Spielertypen Belohnungen bietet. Dazu kommen die neuen Weltereignisse, die Gramstürme, Aktualisierungen für eine bessere Leistung und vieles mehr. Angesichts von rund 30 Stunden voller neuer Geschichten, die es zu erleben gilt, bietet The Elder Scrolls Online: Greymoor ESO-Veteranen wie auch -Neueinsteigern erstaunliche neue Erzählungen und Inhalte.Himmelsrand, wie man es nie zuvor gesehen hat: Im westlichen Himmelsrand, das neu zu ESO hinzugefügt wird, werden die Spieler über das unerbittliche Heimatland der Nord reisen, aber auch tief in die lange vergessene Schwarzweite vordringen - welches im Vergleich zu dem, was die Spieler ursprünglich in The Elder Scrolls V: Skyrim erkundet haben, erweitert wurde -, um gegen finstere Monster zu kämpfen, während sie die Geheimnisse von 'Das Schwarze Herz von Skyrim' enthüllen. Die Spieler werden sowohl neue als auch wiedererkennbare Schauplätze des westlichen Himmelsrand erkunden, wie zum Beispiel Einsamkeit, Morthal, Labyrinthion, Drachenbrügge und manche mehr.Ein uraltes Böses erhebt sich: Eine schreckliche Armee aus Monstern, angeführt von einem Vampirfürst, erhebt sich aus den Tiefen von Schwarzweite. Diese ist darauf aus, Seelen zu verschlingen, um ihre fanatischen Pläne voranzutreiben, und so fällt den Helden von Himmelsrand - wie etwa Lyris Titanenkind, eine bei den Spielern besonders beliebte Figur aus dem Grundspiel - die Aufgabe zu, wieder Licht ins Dunkel zu bringen und das Schwarze Herz von Skyrim zu enthüllen.Neue Weltereignisse: Das Greymoor-Kapitel wartet auch mit neuen Weltereignissen in Form von Gramstürmen auf. Dies sind entsetzliche, übernatürliche Stürme, welche die Bewohner des westlichen Himmelsrand heimsuchen. Die Spieler müssen hier zusammenarbeiten, um den Gramstürmen, die das Land in Angst versetzen, Einhalt zu gebieten und der Vampirgefahr, die Tamriel bedroht, ein Ende zu bereiten.Überarbeitete Vampir-Fertigkeitslinie: Gemeinsam mit Greymoor wird in Update 26 auch eine komplette Überarbeitung der Vampir-Fertigkeitslinie enthalten sein, die für alle ESO-Spieler kostenlos ist. Dies beinhaltet die Einführung von komplett neuen Fähigkeiten genauso wie eine Überarbeitung bereits existierender. Zusätzlich können Spieler nun die neue mächtige Ultimate-Fähigkeit 'Blutspross' einsetzen, die Ihren Charakter in eine abscheuliche Bestie verwandelt.Tamriels verborgene Geschichte wird freigelegt: Mit Greymoor wird auch das neue Antiquitätensystem eingeführt, das Spielern die Werkzeuge an die Hand gibt, um Tamriels verborgene Geschichte freizulegen, indem Sammlungsstücke, Schätze und mythische Gegenstände freigeschaltet werden, die für jede Art von Spielern etwas zu bieten haben."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer