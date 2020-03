Quantum Error: Kosmischer Horror-Shooter für PlayStation 4 und 5 angekündigt

Entwickler Teamkill Media hat laut Gematsu.com den "kosmischen Shooter" Quantum Error angekündigt, bei dem es sich laut Twitter-Auftritt des Studios um einen zeitlichen Exklusivtitel für PlayStation 4 und 5 handelt. Andere Plattformen könnten später folgen, so das mit einem Zwinker-Smiley abschließende Statement.Für die Entwicklung kommt die Unreal-Engine zum Einsatz; viel mehr wurde noch nicht verraten. Auf Twitter erklärten die Entwickler allerdings auch, dass "99,9% der Objekte in QE physikalisch simuliert" würden. Hinter dem Spiel stecken die Entwickler von Kings of Lorn: The Fall of Ebris