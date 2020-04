Quantum Error: Angaben zur angepeilten Spielzeit und Lead Platform

Im Gespräch mit Gaming Bolt haben sich Dakoda Jones and Micah Jones von TeamKill Media zu ihrem geplanten Horror-Shooter Quantum Error geäußert, der Ende März für PS5 und PS4 angekündigt wurde. Demnach konzentriert sich das Studio derzeit primär auf die Next-Gen-Version und man hat die PlayStation 5 als Lead Platform für das Projekt auserkoren.Erst wenn der Release näher rückt, will man mit den Optimierungen für die schwächere PS4-Hardware beginnen, damit man auch dort trotz der technischen Abstriche ein vergleichbares Spielerlebnis bekommt.Darüber hinaus hat das Duo auf Nachfrage auch erste Angaben zur angepeilten Spielzeit gemacht: Zwar sei es zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas zu früh, konkrete Zahlen zu nennen, aber aktuell geht man davon aus, dass man im Durchschnitt zwischen 15 und 20 Stunden mit dem Horrorspiel verbringen dürfte.Quantum Error soll noch in diesem Jahr für PS4 und PS5 erscheinen. Umsetzungen für weitere Plattformen gelten als wahrscheinlich.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer