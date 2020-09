Quantum Error: Horror-Shooter erscheint auch für Xbox Series X

Der Horror-Shooter Quantum Error soll auch für die Xbox Series X erscheinen. Das haben die Entwickler von TeamKill Media in einem erschreckend unspektakulären Trailer verkündet. Bisher wurde das Spiel lediglich für PlayStation 4 und PlayStation 5 angekündigt, wobei die Next-Gen-Konsole als Lead Plattform auserkoren wurde.Bei der Ankündigung Ende März hieß es noch, dass das Spiel noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Aktuell gibt es allerdings keine näheren Informationen zum angepeilten Releasedatum. Zumindest haben die Entwickler in der Vergangenheit schon offenbart, dass man eine Spielzeit zwischen 15 und 20 Stunden anstrebt.Letztes aktuelles Video: Xbox Series X Teaser