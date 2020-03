Assemble with Care: Rätselabenteuer der Monument-Valley-Macher für PC erschienen

Bedeutsame Puzzles - Finde heraus, wie die Objekte funktionieren, die zu Maria gebracht werden, und wie man sie reparieren kann.

Ergreifende Story - Lerne die Bewohner von Bellariva und ihre liebenswerten Eigenarten kennen und hilf ihnen, wieder zueinanderzufinden.

Nostalgischer Charme - Entdecke wichtige Objekte vergangener Jahrzehnte wieder und lausche dem von den Achtzigerjahren inspirierten Original-Soundtrack.

Handgemachte Grafik - Genieße eine herrlich impressionistische Gameplay-Optik, die perfekt zur komplett von Hand illustrierten Story passt.

ustwo games ( Monument Valley ) haben ihr bereits für iOS erschienenes Puzzle-Adventure Assemble with Care am 26. März 2020 auch für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 2. April ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (5,60 Euro statt 6,59 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent von 348 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Als die weltenbummelnde Restauratorin Maria in der sonnenverwöhnten Stadt Bellariva ankommt, ahnt sie noch nicht, welches Ausmaß an Reparaturbedarf sie erwartet. Eigentlich möchte sie lediglich den geliebten Besitztümern der Stadtbewohner zu neuem Glanz verhelfen. Doch als sich im Leben der Leute erste Brüche zeigen, muss sie alles irgendwie zusammenhalten. Und zwar Schräubchen für Schräubchen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC