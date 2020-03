BloodLust 2: Nemesis: Vampir-Rollenspiel bittet zum Aderlass

Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC) Screenshot - BloodLust 2: Nemesis (PC)

Die WRF Studios ( Last Half of Darkness ) haben ihr Vampir-Rollenspiel BloodLust 2: Nemesis am 26. März 2020 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 2. April ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,61 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 54 Reviews positiv).Die Macher beschreiben den Nachfolger von BloodLust Shadowhunter als Hack'n'Slash-orientierten Dungeon Crawler in einer von vergessenen Vampirgesellschaften bevölkerten Unterwelt, deren Areale prozedural generiert werden. In dem nicht-linearen Action-Rollenspiel kann man sowohl als weiblicher oder männlicher Protagonist unterwegs sein und zwischen verschiedenen Klassen wie Krieger, Hexe oder Dieb wählen. Mehr dazu auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Trailer