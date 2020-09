Seven Knights - Time Wanderer: Zeitreise-Rollenspiel für Switch gewährt neue Einblicke

netmarble hat die offizielle Website zum kommenden Zeitreise-Rollenspiel Seven Knights - Time Wanderer für Nintendo Switch eröffnet: "Auf der neuen Webseite sind die wichtigsten Informationen zu Seven Knights zusammengefasst. Dazu gehören Details zur Geschichte von Seven Knights, die wichtigsten Eckdaten zur Konsolenveröffentlichung sowie eine detaillierte Auflistung aller Schlüsselfiguren und der zugehörigen Sprecher in Seven Knights - Time Wanderer. Daneben werden ein neuer Trailer (siehe unten), aktuelle Screenshots und der originale Soundtrack präsentiert sowie digitale Comics, die bis zum Release im Wochenrhythmus veröffentlicht werden.Seven Knights - Time Wanderer ist ein visuell atemberaubendes, rundenbasiertes Echtzeit-Rollenspiel, das auf Seven Knights Mobile basiert. Es bietet nicht nur völlig neue Steuerungs- und Kampfsysteme sowie für die Nintendo Switch optimierte Spielinhalte. Im Gegensatz zur Mobile Version ist Seven Knights - Time Wanderer ein Singleplayer-Rollenspiel mit abgeschlossener Handlung, bei dem die Spieler neue Charaktere ohne die Gacha-Mechaniken aus der Originalversion freischalten können.Die Originalversion von Seven Knights Mobile erfreut sich weltweit größter Beliebtheit und ist seit dem Start im März 2014 in über 150 Ländern sowohl im App Store als auch im Google Play Store erhältlich. In den letzten Jahren haben das Spiel weltweit 60 Millionen Spieler heruntergeladen. Seven Knights ist ein rundenbasiertes Rollenspiel für Mobile, in dem die Spieler fast 700 Arten von Charakteren in intensiven Kämpfen sammeln und hochleveln."Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer