Seven Knights - Time Wanderer: Zeitreise-Rollenspiel für Switch erschienen

Screenshot - Seven Knights - Time Wanderer (Switch) Screenshot - Seven Knights - Time Wanderer (Switch) Screenshot - Seven Knights - Time Wanderer (Switch) Screenshot - Seven Knights - Time Wanderer (Switch)

Am 5. November 2020 hat netmarble das Zeitreise-Rollenspiel Seven Knights - Time Wanderer für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 19,99 Euro. Auf iOS und Android hat Seven Knights laut Hersteller schon über 60 Millionen Downloads erzielt. Zum Inhalt heißt es: "Seven Knights - Time Wanderer - ist ein visuell atemberaubendes, rundenbasiertes Echtzeit-RPG, das auf Seven Knights Mobile beruht. Es verfügt über völlig neue Steuerungs- und Kampfsysteme sowie optimierte Spielinhalte für die Konsolenplattform. Darüber hinaus erzählt das Spiel als Single-Player-RPG eine eigene Geschichte, die sich von der Mobile-Version unterscheidet. (...) Seven Knights - Time Wanderer - enthält kein Gacha-System, da die Spieler im Verlauf der Geschichte die Charaktere im Spiel erwerben können.Seven Knights - Time Wanderer - konzentriert sich auf die Geschichte des achten Mitglieds der Seven Knights, Vanessa, die mit der ultimativen magischen Ausrüstung ausgestattet ist, einer empfindungsfähigen Sanduhr namens Sandy. Nachdem sie gefangen war in Raum und Zeit, begibt sie sich auf eine Reise, um sicher nach Hause zurückzukehren. In dem rundenbasierten, kampforientierten Echtzeit-Abenteuer schließen sich ihr die Charaktere aus der Mobile-Version von Seven Knights als Gruppenmitglieder an."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer