Phalanx of Resistance: Mix aus Tower Defense und Command & Conquer bläst zum Angriff

Das Berliner Indie-Studio Scrycoast (ehemals 70:30) hat sein wellenbasiertes Echtzeit-Strategiespiel Phalanx of Resistance am 31. März 2020 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 7. April 2020 ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (0,63 Euro statt 0,79 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Baue deine eigene Basis wie zu guten alten C&C-Zeiten und überlebe verheerende Angriffswellen. Platziere strategisch sinnvoll verschiedene Arten von Geschütztürmen, benutze erforschte Upgrades, baue Rohstoffe ab und setze Massenvernichtungswaffen weise ein. Spiele 50 abwechslungsreiche und spannende Missionen in 5 verschiedenen Kampagnen, einschließlich der Wüste, Schneeland und Volcano. Besiege starke Bosse durch das Optimieren von Geschütztürmen und tritt der Phalanx of Resistance bei!"Letztes aktuelles Video: Trailer