Pong Quest: Arcade-Klassiker kehrt als Rollenspiel zurück

Es klingt zwar nach einem Aprilscherz, aber bei Atari meint man es ganz offensichtlich ernst: Der Arcade-Klassiker PONG soll ein Comeback in Form eines humorvollen Rollenspiels im Retro-Look feiern. Für die Entwicklung zeichnet das Studio Chequered Ink verantwortlich. Die Veröffentlichung soll "schon bald" im Frühling für PC (via Steam), PS4, Xbox One und Switch erfolgen.Neben dem Storymodus, in dem man als "Pong-Paddle" durch Länder mit Anlehnungen an Atari-Klassiker reist, soll es auch kompetitive Mehrspielermodi inklusive Online-Partien geben, bei denen man wieder die typische Arcade-Spielmechanik aufgreifen dürfte.Bei der Beschreibung auf Steam heißt es:"Begib dich auf ein episches Abenteuer in PONG Quest, auf dem du dich der Herausforderung für einen König und sein Land in diversen individuellen Dungeons mit allerlei Paddle, Rätseln und Bällen stellst.Individualisiere deinen Helden und nimm die Herausforderung in den Schlachtgetümmeln des neuen PONG mit über 50 verschiedenen Bällen an, von denen jeder seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten hat. Löse Rätsel und sammle wertvolle Beute, während du die Geheimnisse der Bälle lüftest, bis du das Geheimnis der Spuktür erfährst.Spiele mit bis zu 4 anderen Spielern in Mehrspielerschlachten, wähle deine Bälle und perfektioniere deine Ausrüstung, während du im Universum von PONG gegen andere Paddle um die Vorherrschaft kämpfst.Ohne Bälle geht‘s genauso schnelle! Spiele mit den klassischen Regeln und zeig der Welt, wer das beste Paddle auf dem Planeten ist."Letztes aktuelles Video: Official Trailer