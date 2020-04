The Morrigan: VR-Fantasy-Abenteuer ist kampfbereit

Screenshot - The Morrigan (HTCVive) Screenshot - The Morrigan (HTCVive) Screenshot - The Morrigan (HTCVive) Screenshot - The Morrigan (HTCVive) Screenshot - The Morrigan (HTCVive) Screenshot - The Morrigan (HTCVive) Screenshot - The Morrigan (HTCVive) Screenshot - The Morrigan (HTCVive) Screenshot - The Morrigan (HTCVive) Screenshot - The Morrigan (HTCVive)

Am 31. März 2020 haben The Pixel Mine ihr Fantasy-Action-Adventure The Morrigan für Oculus Rift, HTC Vive und Valve Index veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 7. April ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,19 Euro statt 17,99 Euro). Via Viveport werden 17,99 Euro, via Oculus Store 19,99 Euro fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 90 Prozent von 81 Reviews positiv).Die britischen Entwickler versprechen dynamische Kämpfe mit Bullet-Time-Funktion, um z. B. Pfeilen auszuweichen. Im Kampf soll man auf ein Arsenal von mehr als 20 Waffen, wie Schwerter, Schilde, Äxte oder Bögen zurückgreifen können. Darüber hinaus gilt es aber auch Fallen zu umgehen und Rätsel zu lösen. Die Erkundung ist sowohl mit freier Bewegung als auch Teleportation möglich.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer