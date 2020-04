Mortal Shell: Sterbliche Hüllen im düsteren Action-Rollenspiel à la Dark Souls

Screenshot - Mortal Shell (PC) Screenshot - Mortal Shell (PC) Screenshot - Mortal Shell (PC) Screenshot - Mortal Shell (PC) Screenshot - Mortal Shell (PC) Screenshot - Mortal Shell (PC) Screenshot - Mortal Shell (PC) Screenshot - Mortal Shell (PC)

Mit Mortal Shell befindet sich seit über zwei Jahren ein Action-Rollenspiel mit dem Prädikat "Souls-like" bei Cold Symmetry (Entwickler) und Playstack (Publisher) in Entwicklung. Die düsteren Kämpfe werden im dritten Quartal 2020 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One beginnen. Interessierte Spieler können sich für den Betatest hier registrieren.Mortal Shell wird als "ein gnadenloses und herausforderndes" Action-Rollenspiel beschrieben, in dem Aufmerksamkeit (Paraden + Gegenangriff) und Präzision in den Kämpfen essentiell wichtig sein sollen. Zu Beginn erwacht man als "leere Hülle" in einer zersplitterten Welt. Die letzten Überreste besiegter Gegner, die sterblichen Hüllen, können erweckt werden und ermöglichen es dem Spieler-Charakter neue Kampfmöglichkeiten bzw. Spielstile zu erlernen. Je stärker die Verbindung mit der Hülle wächst, desto mehr ihrer verborgenen Talente und Upgrades für die Waffen eröffnen sich. Die Kampagne soll nicht-linear sein."Kämpfe bedacht und mit Strategie. Schlage erst zu, wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, auch wirklich zu treffen. Setze gezielt Konter ein, um vernichtende Gegenschläge auszuführen. Stelle Upgrades her, benetze deine Klinge mit Säure und studiere die dunklen arkanen Talente, die deinen Angriffen übernatürliche Macht verleihen. Dein Weg wird dir verstellt von verzweifelten Widersachern, die die unergründlichen Götter dieser Welt anbeten. Triff auf Kreaturen, die gleichermaßen bemitleidenswert und grotesk wirken, aber lass dich dabei nicht von nackter Angst vom Pfad deines Schicksals abbringen. Nimm deinen Mut zusammen und stelle dich ihnen", schreiben die Entwickler.Mortal Shell wurde von einem Kernteam aus 15 Personen entwickelt. Einige Mitarbeiter des britischen Teams haben vorher an Metro: Exodus, World of WarcCaft, Ghost of Tsushima, FallOut 3, Diablo 3 und StarCraft 2 mitgewirkt. Der folgende Trailer zu Ankündigung zeigt sowohl Spielszenen als auch "In-Engine-Material".Letztes aktuelles Video: Ankuendigung