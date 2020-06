Mortal Shell: Entwickler über Spielzeit, Epic-Zeitexklusivität und eine weitere "Hülle"

Das Action-Rollenspiel Mortal Shell wird ein Jahr zeitexklusiv im Epic Games Store für PC (Preis: 29,99 Euro) und zeitgleich für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auf Steam wird das Souls-like-Spiel im dritten Quartal 2021 veröffentlicht."Die primären Ziele unseres Studios sind es, Mortal Shell zum besten Spiel zu machen, das es sein kann - und zugleich dafür sorgen, dass wir in Zukunft weitermachen und großartige Spiele produzieren können", sagten die Gründer von Cold Symmetry in einer gemeinsamen Erklärung zur Zeitexklusivität im Epic Games Store. "Die finanzielle Unterstützung von Epic für ein kleines Studio wie das unsrige, wird uns eindeutig dabei helfen, diese Ziele zu erreichen, also mussten wir dies ernsthaft in Betracht ziehen."Darüber hinaus wurde bei der PC Gaming Show 2020 eine weitere der vier spielbaren Hüllen gezeigt: Tiel (Fokus auf Wendigkeit und Vergiften). Die Entwickler schätzen, dass der erste Spieldurchlauf zwischen 15 und 20 Stunden dauern wird, aber zusätzliche Geheimnisse und Inhalte sollen weitere Durchgänge möglich machen.Letztes aktuelles Video: Tiel The Acolyte Gameplay TrailerAuch ein Kampf gegen "Hadern" aus der Frühphase des Spiels, in der man noch keine "sterbliche Hülle" gewählt hat, wurde bei der PC Gaming Show gezeigt (ab 3:09 Min.). Dieser Kampf dürfte als ein grundlegendes Schwertkampf-Tutorial fungieren und sich um Bewegung, Timing, Antizipation, Distanz und den Einsatz des Schwertes in einem abstrakten Areal frei von Ablenkungen drehen.