Mortal Shell: Closed Beta zum Action-Rollenspiel für alle geöffnet

We have some amazing news.



👉The Mortal Shell PC Beta is NOW OPEN for EVERYONE!



We expected demand but nothing like this. We really didn’t want so many people to feel left out. We're delighted to open the beta for everyone on PC, starting now.



Link: https://t.co/ezgVcwYGoF pic.twitter.com/hC9g5Ef5eV



— Mortal Shell (@MortalShellGame) July 4, 2020

Letzte Woche hatten Cold Symmetry und Playstack einen geschlossenen Betatest zu Mortal Shell auf PC gestartet. Doch da das Interesse weit größer gewesen sei als angenommen, haben sich die Macher des Action-Rollenspiels spontan dazu entschlossen, den Zugang zur Beta für alle interessierten PC-Spieler zu ermöglichen und den Beta-Download via Epic Games Store entsprechend freizuschalten Mortal Shell soll noch diesen Sommer ein Jahr zeitexklusiv im Epic Games Store sowie zeitgleich für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Tiel The Acolyte Gameplay Trailer