Mortal Shell: Enhanced Edition des Action-Rollenspiels für PS5 und XBS angekündigt

Screenshot - Mortal Shell (PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Mortal Shell (PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Mortal Shell (PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Mortal Shell (PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Mortal Shell (PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Mortal Shell (PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Mortal Shell (PlayStation5, XboxSeriesX)

Am 4. März 2021 werden Cold Symmetry und Playstack eine Enhanced Edition ihres bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erschienenen Action-Rollenspiels Mortal Shell ab 34,99€ bei kaufen ) für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlichen. Der Preis soll 29,99 Euro betragen. Wer den Titel bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, soll kostenlos upgraden können.Zu den Neuerungen heißt es vom Herstellers: "Mortal Shell: Enhanced Edition bringt die verstörende Schönheit des Spiels großartig zur Geltung, mit einem Detailreichtum zur Geltung, der den auf vorherigen Konsolen weit übertrifft. Neben verbesserten Texturen und rasiermesserscharfer 4K-Auflösung bietet die Enhanced Edition 60 FPS auf PS5 und Xbox Series X sowie 4K30 auf Xbox Series S.Das Remaster nutzt die immersiven Vorteile des PS5 DualSense-Controllers, um dem Spieler eine eindrucksvolle physische Verbindung zur gefährlichen und gnadenlosen Spielwelt zu geben. Die Flüstergeräusche und Herzschläge, die erklingen, wenn sich der Spieler einer neuen Hülle nähert, hallen aus dem Controller wider; wenn sich die Shell verhärtet, spürt man unter anderem den Druck in den Händen."Außerdem ist eine physische Sonderedition geplant. Mortal Shell: Enhanced Edition - Deluxe Set, so der Titel, werde ein 140-seitiges Artbook mit bislang unveröffentlichten Concept Art und Illustrationen sowie ein exklusives Wendecover und künstlerische Postkarten beinhalten. Das Deluxe Set soll im Frühling bei teilnehmenden Händlern für 39,99 Euro erhältlich sein. Eine physische Standard Edition ist ebenfalls geplant."Mortal Shell hat großartige Fans und ich freue mich, dass wir ihnen endlich einen ihrer größten Wünsche erfüllen können", so Kiron Ramdewar, Playstack Head of PC & Console. "Das Next-Gen-Upgrade wurde mit der gleichen Einstellung entwickelt wie das Original: Mit dem Auge für Details, das unsere Fans erwarten und verdienen. Dank der Veröffentlichung auf Steam diesen Sommer und einigen anderen Plänen, deren Enthüllung wir kaum erwarten können, wird 2021 ein gutes Jahr für Mortal Shell-Fans."Letztes aktuelles Video: VideoTest