Dreamscaper: Surreales Action-Rollenspiel startet Mitte August in den Early Access

Am 14. August 2020 wollen die Afterburner Studios und Maple Whisperung das surreale Action-Rollenspiel Dreamscaper im Early Access für PC veröffentlichen, wo es in sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo auch ein kostenloser und bis dato "sehr positiv" bewerteter Prolog zum Download bereit, kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Eine Umsetzung für Nintendo Switch ist nach erfolgreicher Kickstarter-Kampagne im letzten Jahr ebenfalls geplant.Die Macher beschreiben Dreamscaper als Mischung aus Brawler, Top-Down Shooter und Dungeon Crawler mit Hack'n'Slash-Kampfsystem à la The Binding of Isaac , Roguelite-Elementen und luzider Alptraumthematik, durch die jeder Schlaf in einen anderen Dungeon einer sich stetig verändernden Welt entführe.Letztes aktuelles Video: Early Access Termin-Trailer