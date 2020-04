Time Rift: Escape from Speedjail: Rasanter Puzzle-Shooter im Anflug

Über 60 Level: Meistere jedes einzelne, der immer schwierigeren Level des Hauptmodus

Level Editor: Baue deine eigenen Speedjails und teile sie mit anderen Spielern

Leaderboards: Jage den Highscore und werde der schnellste Time Rifter auf dem Planeten!

Adaptive Musik: Der 80er Jahre inspirierte Soundtrack passt sich deinen Herausforderungen an

Lightshards, Abiding Bridge und Plug in Digital werden den zeitmanipulativen Puzzle-Shooter Time Rift: Escape from Speedjail , der einst als Studentenprojekt begann und über Nacht zum Erfolg auf Game Jolt wurde, wo der kostenlose Prototyp des Spiels über 10.000 Mal heruntergeladen wurde, 2020 für PC ( Steam ) veröffentlichen."Von den ersten Testspielen, als wir noch Studenten waren, bis hin zu dem enorm populären Prototypen schien Time Rift bei den Spielern einfach gut zu anzukommen", so Creative Director Simon Hembert. "Für die Vollversion des Titels wollten wir die Grafik und den Sound verbessern, aber es auch simpel halten, sodass unsere Spieler und wir uns auf das Wesentliche fokussieren können: rasantes Arcade-Gameplay mit interessanten Mechaniken, die für die Finger genauso herausfordernd sind, wie für das Gehirn.”Spielbeschreibung des Herstellers: "Time Rift ist ein rasanter Puzzle-Shooter, in dem Spieler ein Labyrinth in Angriff nehmen und die Zeit zurückspulen, um den 60 Levels des Speedjails zu entkommen. Blitzschnelle Entscheidungen, Fallen ausweichen und präzises Zielen reichen nur bedingt aus: um Time Rift zu meistern, muss in der 80er-Jahre Neon-Ästhetik angehauchten Welt, mit ihrem schlagkräftigen Soundtrack, die Zeit selbst manipuliert werden.Der Spieler ist im Speedjail gefangen. Eine feindliche Umgebung, die sich konstant in eine Richtung bewegt und in der jeder Kontakt mit der Außenwand tödlich ist. Um zu überleben, müssen Spieler sich durch Gegner schießen, enge Labyrinthe navigieren und in herausfordernden Puzzles die Richtung des Gefängnisses verändern - alles unter enormen Zeitdruck. Eine scheinbar unmögliche Herausforderung, die allein dank des Time Rifts gemeistert werden kann, der es Spielern ermöglicht die Zeit zu manipulieren und sogar zurückzuspulen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer