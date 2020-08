Windbound: Story-Trailer: Die Mysterien der Verbotenen Inseln

In Vorbereitung auf den Verkaufsstart von Windbound am 28. August hat Publisher Deep Silver den Story-Trailer "Mural" veröffentlicht."'Kara'. Die Steine nennen ihren Namen. Sie warnen vor dem tückischen Pfad, der hinter ihr liegt - von ihrer heldenhaften Reise durch vergangene Landstriche und die See, die sie umgibt. Eine Reise, um ein Schicksal zu erfüllen, das verborgen in einer lange vergessenen Vergangenheit liegt - wie verstreute Fragmente, verteilt über das Land. Sie muss sich durch die Verbotenen Inseln kämpfen und sich Stürmen stellen, um zu ihrem Stamm zurückkehren zu können. Aber es braucht Zeit und Beharrlichkeit, um die wahre Natur dieser Reise zu verstehen, sich unerwarteten Gefahren zu stellen und diese zu überleben."Das maritime Action-Abenteuer soll am 28. August 2020 für PC (Epic Games Store, Steam), PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One. Der Preis wird 29,99 Euro betragen.Zu den Vorbesteller-Boni schreiben die Entwickler: "Spieler, die Windbound in den digitalen Shops von Microsoft, Steam oder im Epic Games Store vorbestellen, erhalten Karas 'Ausrüstung der Ahnen' als Bonus-Gegenstände zur Veröffentlichung. Vorbesteller für Nintendo Switch oder Käufer der Switch-Fassung bis zwei Wochen nach Veröffentlichung sind dazu berechtigt, Karas 'Ausrüstung der Ahnen' bis spätestens 10. September - 23:59 Uhr über den Nintendo eShop abzurufen. Kunden aus Japan, Korea und Hongkong stehen diese Gegenstände ab 2. September bis 15. September - 23:59 Uhr abrufbereit. Vorbestellungen können nicht für den PlayStation Store oder Google Stadia ausgeführt werden. Spieler, die Windbound für PlayStation 4 oder Google Stadia innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung am 28. September, jedoch bis spätestens 10. September - 23:59 Uhr erwerben, erhalten Karas 'Ausrüstung der Ahnen' automatisch als Bonus-Gegenstände im Spiel."Letztes aktuelles Video: Ausführliche Spielszenen