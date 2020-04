Rogue Legacy 2: Nachfolger des knackigen Plattformers offiziell angekündigt

Screenshot - Rogue Legacy 2 (PC) Screenshot - Rogue Legacy 2 (PC) Screenshot - Rogue Legacy 2 (PC)

Celler Door Games hat via Twitter einen Nachfolger zu seinem bockschweren Roguelike-Plattformer angekündigt, nachdem man Rogue Legacy 2 zuvor bereits mit einer Teasergrafik am 2. April angedeutet und gleichzeitig unterstrichen hat, dass es sich um keinen Aprilscherz handelt.Darüber hinaus ist aber noch nicht viel zu dem Projekt bekannt. Man erfährt weder, wann es erscheinen soll, noch welche Plattformen das Studio ins Auge fasst. Allerdings vermitteln ein kurzer Mini-Teaser und ein erstes Trio an Work-in-Progress-Screenshots erste Eindrücke vom neuen Artdesign. Der Vorgänger, der relativ schnell eine große Fanbasis aufbauen konnte wurde für PC, PS3, PS4 und Vita. Es folgten außerdem verspätete Umsetzungen für Xbox One und Switch. In unserem Test gab es damals für den Plattformer mit leichten Rollenspielelementen eine Wertung von 82%.