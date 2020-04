Going Under: Schriller Roguelite-Dungeon-Crawler startet im Sommer

Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC) Screenshot - Going Under (PC)

Aggro Crab und Team17 werden den satirischen Roguelite-Dungeon-Crawler Going Under im Sommer 2020 nicht nur für PC, sondern auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen . Auf Steam ist bereits eine kostenlose Demo verfügbar und auf dem PlayStation Blog , wo man hinsichtlich des Veröffentlichungstermins mit September noch etwas genauer wurde, stellen die Entwickler den Titel zudem näher vor: "Going Under ist ein Dungeon Crawler mit Roguelite-Elementen, in dem ihr die verfluchten Ruinen gescheiterter Tech-Start-ups erkundet. Ihr nutzt Büromaterial als Waffen und kämpft euch durch verlassene Bürokomplexe. Ob du einen Dämon mit einer Reißzwecke erstichst oder einen Goblin mit deinem Smart überfährst - die Möglichkeiten im Kampf sind vielseitig.Während deines neuen Jobs lernst du außerdem Fähigkeiten, die das Spiel völlig verändern. Nutze mächtige Effekte, um einen ganzen Raum in Brand zu setzen, Feinde zu Verbündeten werden zu lassen oder deine Arme super muskulös zu machen oder so.In der Geschichte geht es um Jackie, frischgebackene Hochschulabsolventin, die in der nicht allzu fernen Zukunft ein unbezahltes Praktikum in der Stadt Neo Cascadia beginnt. Eigentlich hatte Jackie sich um einen Marketingjob beworben, wird nun aber eingesetzt, um die Monster im Keller abzuwehren, bevor diese die Produktivität im Büro an der Oberfläche ruinieren. Ihre Kollegen respektieren sie vielleicht noch nicht ... aber mit der Zeit können sie zu wertvollen Verbündeten werden, während Jackie für ihren Arbeitgeber Monsterhorden niedermetzelt."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer