Going Under: Schriller Roguelite-Dungeon-Crawler auf PC und Konsolen gestartet

Am 23. bzw. 24. September 2020 haben Aggro Crab und Team17 den Roguelite-Dungeon-Crawler Going Under für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store eShop und Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, kostet jeweils 19,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Going Under ist ein satirischer Dungeon Crawler, bei dem die verdammten Ruinen gescheiterter Tech-Startups erkundet werden. Als unbezahlter Praktikant in der dystopischen Stadt Neo-Cascadia verwendest du Büromüll als Waffe und bewegst dich dabei durch die eigenartigen Dungeons unter dem Firmencampus.Gescheiterte Unternehmen verschwinden nicht mehr einfach nur - sie versinken unter die Erde, und ihre Mitarbeiter sind dazu verdammt, auf ewig als Monster durch die Hallen zu wandern. Es ist deine Pflicht, diese Monster aus ihrem Elend zu befreien und ihre Besitztümer in deinen Besitz zu bringen - damit sich dein Chef ein neues Auto oder so leisten kann. Kämpfe dich durch die Überreste gescheiterter Start-up-Unternehmen, die von Gig-Arbeitern, Dating-Seiten und Kryptowährung beherrscht werden. Enthülle die wahren Motive deines Arbeitgebers Fizzle, ein Startup-Unternehmen für kohlensäurehaltige Getränke, und ihrer Muttergesellschaft, ein Hersteller von Abonnementboxen mit einer Armee nützlicher Versanddrohnen. Freunde dich mit deinen Mitarbeitern an! Heure einen freiberuflichen Goblin an! Gehe mit einem Schleim aus! Investiere in Kryptowährung! Setze eine Mitfahrgelegenheit in Brand!In den Dungeons von Going Under kann nahezu alles als Waffe verwendet werden, von Laptops über Besen bis hin zu Seitenschläferkissen. Richtige Waffen gibt es auch, doch diese können auch ganz schnell kaputtgehen, wenn man nicht aufpasst. Wenn du vorhast, dein Praktikum zu überleben, sind vorsichtiges Spielen und die richtige Waffenwahl unerlässlich. Und du dachtest, dein Boss wäre ein Monster. Ganz unten in den Dungeons lauern die Gründer der verdammten Start-ups, die sich an Investitionen bereichern, während ihre Mitarbeiter sich gegenseitig bekämpfen. Besiege sie und kehre mit ihren verzauberten Relikten an die Oberfläche zurück, um deine Firma zu stärken.Während deiner Erkundungen erhältst du mächtige Fertigkeiten, die deine Spielweise verändern. Lerne sie im Café und sie tauchen in zukünftigen Durchläufen auf. Benutze eine Fertigkeit oft genug, und sie wird 'bestätigt', sodass du deine Expeditionen mit ihnen beginnen kannst. Kombiniere mehrere Fertigkeiten für verrückte Synergien, und du wirst im Nu aufgeräumt haben. Erledige Aufgaben für deine Mitarbeiter, um mit ihnen Einfluss zu gewinnen und ihre einzigartigen Boni freizuschalten. Erfahre mehr über Neo-Cascadia, die Anfänge von Fizzle, und darüber, wie das Versanddrohnen-Imperium Cubicle die Stadt unter seine Kontrolle bringen konnte. Kannst du dein Unternehmen und dich selbst davor bewahren, für immer unterzugehen?"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer