Fury Unleashed: Kooperativer Roguelite-Plafformer verabschiedet sich aus dem Early Access

Awesome Games Studio wird seinen Roguelite-Plafformer Fury Unleashed am 8. Mai 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen und den Early Access auf Steam damit nach gut drei Jahren offiziell beenden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 300 Reviews positiv). Der Preis via Steam, eShop und Microsoft Store beträgt 19,99 Euro, eine kostenlose Demo ist auf allen Systemen erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Fury Unleashed wurde aus einer Kombination der Inspirationen aus modernen Roguelite-Platformern (wie Dead Cells und Rogue Legacy) und nostalgischen Erinnerungen an klassische Platformer (wie Contra und Metal Slug) geschaffen. Wir haben fünf Jahre damit verbracht, unserer Schöpfung den letzten Schliff zu verpassen, damit dein Spielerlebnis so unvergesslich wird wie diese Titel, und wir sind überzeugt, dass du nicht enttäuscht sein wirst."Auf dem PlayStation Blog blickt Community Manager Zbigniew Zelichowski auf die Entwicklung zurück: "Die Entwicklung startete im Jahr 2015. Wir sind nur ein kleines Indie-Studio und saßen eng beieinander - so kamen jeden Tag neue Ideen auf. Das Basiskonzept entstand im Kopf unseres Artists, der sich ein Spiel vorstelle, das in einem Comicbuch stattfindet. Zwei jahre später waren wir bereit, unsere Arbeit der Gaming-Community vorzustellen. Wir wollten Feedback von euch hören, woran wir noch arbeiten konnten und was einer Verbesserung würdig ist - zu unserer Überraschung gab es davon viel!Uns kam zu Ohren, dass das Spiel viel zu schwer ist. Aber anstatt es einfach leichter zu machen, haben wir einen Game-Mode hinzugefügt, indem ihr verschiedene Schwierigkeitsparameter selbst einstellen könnt, um Bestenlisten und Trophies abzuschalten. Das ist ein Feature, das in den letzten Jahren immer beliebter wurde. (...) Wir haben uns bemüht, die Atmosphäre eines Abenteuers einzufangen, in dem wir gegen untote alte Götter kämpfen und gleichzeitig die Geschichte eines Menschen erzählen, der sich mit intimen Problemen wie Burnout und Selbstzweifel befassen muss.Sogar der Name des Spiels hat sich im Entwicklungsprozess verändert. Eigentlich sollte es 'Badass Hero' heißen, aber nach Community-Feedback 'Ich liebe das Spiel, aber hasse den Namen', haben wir den Namen verändert. Einige Zeit nach der Namensänderung gab es einige Witze darüber, dass man es versehentlich 'Furry Unleashed' lesen und nennen könnte - also haben wir beschlossen, diesen Witz in unser Spiel einzubauen, indem wir 'Furry'-Optionen im Charakterdesign für den Titelhelden möglich machen.Die beliebteste Forderung unserer Spieler war allerdings, dass wir einen Koop-Modus hinzufügen sollten. Während wir anfangs dachten, dass das definitiv nicht möglich sein wird, (da wir das Spiel von Anfang an nur für den Einzelspielermodus entwickelt und implementiert haben), konnten wir es zum Laufen bringen. Ab jetzt könnt ihr gemeinsam mit einem vertrauenswürdigen Freund verschiedene Zonen des Comics besuchen."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer