Embr: Brandschutzspiel der Guns-of-Icarus-Macher wird im Sommer abgefeuert

Wem das Feuerwehr-Spiel Fire Commander zu realistisch ist , sollte evtl. einen Blick auf Embr ab 17,99€ bei kaufen ) von Muse Games und Publisher Curve Digital werfen. Wie das Teaser-Bild verrät, ist auch dies ein Spiel "über Firefighters", welches das Thema aber eher satirisch angeht. Ein Release der Vollversion für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC ist laut Gematsu.com im Sommer 2021 geplant.Im Early Access ist der Titel bereits per Steam und Stadia erhältlich."Embr ist ein turbulentes Feuerwehrspiel in einer ultrakapitalistischen Welt, die keinen öffentlichen Rettungsdienst mehr kennt. Erklimme Gebäude, bekämpfe Feuer und rette mit bis zu 4 Spielern Leben."