Embr: Feuerwehr-Action der Guns-of-Icarus-Macher ist einsatzbereit

Screenshot - Embr (PC) Screenshot - Embr (PC) Screenshot - Embr (PC) Screenshot - Embr (PC) Screenshot - Embr (PC) Screenshot - Embr (PC) Screenshot - Embr (PC) Screenshot - Embr (PC) Screenshot - Embr (PC) Screenshot - Embr (PC)

Am 23. September 2021 haben Curve Digital und Muse Games () das satirische Feuerwehrspiel Embr ab 14,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie Google Stadia veröffentlicht und den Early Access nach 18 Monaten offiziell beendet. Via Microsoft Store PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews nach wie vor "sehr positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Spiele mit Freunden zusammen und werdet zu den besten Feuerwehrleuten – solange der Preis stimmt. Stürmt in brennende Häuser voller gefährlicher Fallen, Wertsachen und modernsten Sicherheitssystemen. Löscht Feuer, rettet Leben, lasst alles mitgehen, das nicht niet- und nagelfest ist und verdient dabei jede Menge Geld. Investiert in High-Tech-Werkzeug, fortschrittliche Upgrades und stylische Outfits, die neue Lösungswege freischalten.Es gibt reichlich Brände für alle! Spiele allein oder schließe dich online einem Löschtrupp mit bis zu 4 Spielern an. Das dynamische Schwierigkeitssystem passt sich dabei immer der Größe deines Teams an. Meistere 25 einzigartige Level in 3 Bezirken, in denen es nur so vor Fallen, Gefahrenzonen und immer größeren Schwierigkeiten wimmelt. Es gibt viele Wege zum Heldentum. Tritt Türen ein, zertrümmere Fenster, repariere Stromkreise, beseitige Gaslecks, trickse Sicherheitssysteme aus und tu alles, um den Auftrag zu erledigen und bezahlt zu werden. Verdiene Bestwertungen, damit reiche Klienten auf dich aufmerksam werden. Und wenn das Geld mal knapp wird, greif einfach ein paar Wertsachen ab, wenn die Kunden grade nicht hinschauen.Sorge mit einer ganzen Palette an Werkzeugen, Upgrades, Fahrzeugen und Outfits für das ultimative lukrative Feuerwehrerlebnis. Rette dich dank dem Fallschaden reduzierenden Crashtest-Helm bedenkenlos mit einem beherzten Sprung vom Dach, brich mit der patentierten Doppelsprung-Baseballkappe die Gesetze der Physik, streife dir gut isolierte Handschuhe über, um gefährliche Stromschläge zu überleben, oder finde mit einer der 17 verfügbaren Ausrüstungsoptionen deinen eigenen Weg zum Ziel. Dank neuer Missionstypen, täglich und wöchentlich neuen Herausforderungen und vielen freischaltbaren Erfolgen wird Embr nie langweilig."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer