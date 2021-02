E3 2021: Messe soll als digitales Event stattfinden

Im letzten Jahr wurde die E3 wegen der COVID-19-Pandemie bekanntlich abgesagt ( wir berichteten ). In diesem Jahr plant die Entertainment Software Association (ESA) aber wohl zumindest eine Rückkehr der Spielemesse als digitales Event, wie die Kollegen von VGC berichten . Laut eines ihnen vorliegenden Rundschreibens an potentielle Teilnehmer soll die digitale E3 wie bereits im letzten Jahr angekündigt vom 15. bis zum 17. Juni 2021 stattfinden. Gegenüber IGN habe die ESA diese Pläne auch bestätigt . Nähere Details sollen schon bald publik gemacht werden.Inhaltlich seien laut VGC mehrere große Präsentationen, eine Preisverleihung sowie kleinere Übertragungen von Publishern, Influencern und Medienpartnern geplant. Für den 14. Juni sei außerdem eine nicht näher erläuterte "Preview Night" vorgeschlagen worden. Neben digitalen Meetings, Preview-Streams und Remote-Play-Angeboten für Pressevertreter sollen auch öffentliche Anspielmöglichkeiten von Demos über entsprechende Plattformen angeboten werden.Das im letzten Jahr als eine Art E3-Ersatz eingeführte Summer Game Fest soll laut Initiator Geoff Keighley allen Plänen der ESA zum Trotz auch dieses Jahr wieder stattfinden und in keiner Weise mit der Messe in Verbindung stehen, wie Keighley VGN privat mitgeteilt habe. Außerdem habe ein großer Spielehersteller gegenüber VGN bereits angedeutet, auch in diesem Jahr der Messe fernzubleiben und weiter eine eigene digitale Show zu veranstalten statt der ESA sechstellige Summen für eine Teilnahme zu zahlen, was auf Sony oder Electronic Arts zutreffen könnte.