E3 2021: Keine Präsenzveranstaltungen in diesem Jahr

In diesem (zweiten) Pandemie-Jahr wird es definitiv keine E3 mit Publikum vor Ort geben. Das geht aus Schreiben des Board of Los Angeles Convention and Tourism hervor, wie Eurogamer.net berichtet. In den entsprechenden Dokumenten wird die E3 als "gestrichene Live-Veranstaltung" geführt, gleichzeitig aber eine mögliche Rückkehr in den Jahren 2022 und 2023 in Aussicht gestellt.Bereits Anfang Februar hieß es seitens der Entertainment Software Association (ESA), dass man die E3 2021 - wie schon nach der Absage im vergangenen Jahr - erneut mit einem Fokus auf ein Digital-Event plane. Gleichzeitig hielt man sich aber die Tür für ein mögliches Hybrid-Event mit Veranstaltungen vor Ort offen. Dies ist mit der Entscheidung der Stadt Los Angeles wohl vom Tisch. Allerdings wird das Produktionsteam wohl Räumlichkeiten des LA Convention Centers und den benachbarten Komplex LA Live für die angedachten Übertragungen nutzen.