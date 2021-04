E3 2021: Wird im Juni in digitaler Form stattfinden; Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft etc. haben zugesagt

Die Videospielmesse E3 2021 wird in diesem Jahr in rein virtueller und "neu gestalteter" Form stattfinden, und zwar vom 12. bis 15. Juni 2021. Entwickler und Publisher sollen ihre Spiele "den Fans auf der ganzen Welt präsentieren" können. Die Entertainment Software Association (ESA) will als Veranstalter mit Medienpartnern zusammenarbeiten, um diese Inhalte zu verbreiten und für jeden kostenlos zugänglich zu machen. Weitere Details sollen später folgen.Folgende Unternehmen haben bereits ihre Teilnahme zugesagt: Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games und Koch Media.Im vergangenen Jahr ist die Messe komplett ausgefallen - stattdessen gab es zahlreiche digitale Events von diversen Veranstaltern. Die ESA hofft, dass die E3 2022 auch wieder in physischer Form veranstaltet werden kann.