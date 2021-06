E3 2021: Events, Livestreams, Shows, Präsentationen und Pressekonferenzen im Überblick

Guerilla Collective 2 Teil 1 + Black Voices in Gaming - ab 17:00 Uhr (Twitch)

Battlefield-Reveal - ab 16:00 Uhr (YouTube)

Summer Game Fest 2021 - Eröffnungsshow - ab 20:00 Uhr (YouTube)

Netflix Geeked Week - ab 18:00 Uhr (Filme und Serien auf Basis von Spielen; YouTube)

Koch Media Primetime - ab 21:00 Uhr (Twitch)

IGN Summer of Gaming - ab 22:00 Uhr (YouTube)

Guerilla Collective 2 Teil 2 - ab 17:00 Uhr (Twitch)

E3 2021 Show - Pre-Show ab 19:00 Uhr (Twitch, YouTube)

Gearbox Entertainment (noch keine Uhrzeit)

Wholesome Direct (IndieShowcase) - ab 19:00 Uhr (Twitch)

Ubisoft Forward - ab 21:00 Uhr (Pre-Show ab 20:00 Uhr; Ubisoft, YouTube)

Devolver Digital - ab 22:30 Uhr (Twitch, YouTube)

E3 2021 Show - Pre-Show ab 17:45 Uhr (Twitch, YouTube)

Xbox & Bethesda Games Showcase - ab 19:00 Uhr (Twitch, YouTube)

Square Enix Presents - ab 21:15 Uhr (Twitch)

Back 4 Blood Showcase - ab 23:00 Uhr (YouTube)

Future Games Show - ab 01:00 Uhr (Twitch)

E3 2021 Show u.a. mit Mythical Games, Freedom Games, Razer, Capcom und Intellivision - Pre-Show ab 17:00 Uhr (Twitch, YouTube)

E3 2021 Show - Pre-Show ab 17:00 Uhr (Twitch, YouTube)

Bandai Namco (noch keine Uhrzeit)

Nintendo Direct - ab 18:00 Uhr (YouTube)

Steam Next Fest mit zahlreichen Demos - ab 19:00 Uhr (Dauer: sechs Tage)

06. Juli

Nacon Connect - ab 19:00 Uhr (Twitch, YouTube)

Electronic Arts: EA Play Live (noch keine Uhrzeit)

Die Computer- und Videospiele-Messe E3 2021 findet in diesem Jahr wieder digital statt - zusammen mit der Summer Game Show 2021, die ebenfalls mehrere Veranstaltungen umfasst. Geplant sind zahlreiche Livestream-Events, altbekannte Pressekonferenzen und diverse Veranstaltungen rund um Spiele. Die anstehenden Events fassen wir an dieser Stelle kompakt zusammen.Neben einzelnen Veranstaltungen von Herstellern oder Publishern gibt es auch längere Shows, an denen unterschiedliche Unternehmen oder Indie-Entwickler teilnehmen werden. In den offiziellen E3-2021-Shows der ESA (Entertainment Software Association) werden teilweise auch die anderen Events aufgegriffen oder übertragen ( zur digitalen Messe-Seite ).Die PlayStation Studios von Sony haben bislang keine eigene Präsentation angekündigt. Gleiches gilt für Activision Blizzard. Auch Take-Two Interactive hat bisher kein Event geplant, abgesehen von einer Podiumsdiskussion (Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion) im Rahmen der E3-2021-Show am 14. Juni.