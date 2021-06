E3 2021: Alle Spiele im Überblick, sortierbar von A bis Z

Mit der Nintendo Direct wurden die letzten interessanten Ankündigungen einer digitalen E3 gemacht, die mal wieder aus vielen kleinen Events und Präsentationen bestand. Die große Show vergangener Jahre scheint vorbei, zumal auch Sony lediglich im Vorfeld ein paar Neuigkeiten zu Horizon Forbidden West sowie PC-Umsetzungen verkündete. Immerhin hatte Microsoft nach all den Studio-Übernahmen deutlich mehr zu zeigen und zu sagen, von Halo Infinite über Starfield bis The Outer Worlds 2 Aber auch andere Publisher und Entwickler nutzten die digitale E3 für ihre Ankündigungen, so dass eine Vielzahl neuer Spiele präsentiert wurde. Unsere Datenbank füllte sich schnell mit zig News, Bildern und Videos zu zahlreichen Titeln, vom Independent-Projekt bis zum Triple-A-Abenteuer. Um euch das Stöbern zu erleichtern, findet ihr alles gebündelt in- die ist nicht vollständig, aber wird in den nächsten Tagen weiter aktualisiert. Ihr könnt sie alphabetisch sowie nach Publisher sortieren.Viel Spaß beim Suchen und Wühlen!