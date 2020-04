"Summer of Gaming": Digitale E3-Ersatz-Veranstaltung von IGN angekündigt

IGN Entertainment hat mit dem "Summer of Gaming" den ersten Ersatz für die ausgefallene E3 2020 angekündigt . Der "Summer of Gaming" ist eine globale, digital übertragene Veranstaltung, die im Juni dieses Jahres stattfinden wird. Im Rahmen des Events sollen neue Spiele angekündigt und gezeigt werden. Auch die nächste Generation der Konsolen-Hardware wird explizit erwähnt, also PlayStation 5 und Xbox Series X. Neben Live-Übertragungen von Spiele-Präsentationen der Publisher wird es Entwickler-Interviews und andere Formen der Berichterstattung geben. Als Partner wurden u.a. 2K Games, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic etc. benannt."Da die nächste Konsolen-Generation noch in diesem Jahr auf den Markt kommt und die Spieler begierig darauf sind, mehr darüber zu erfahren, welche Spiele sie auf der neuen Hardware spielen können, wird unsere Online-Veranstaltung ein Schlüsselmoment für Publisher und Entwickler sein, um mit dem Publikum weltweit in Kontakt zu treten", sagte Peer Schneider, Chief Content and Product Officer bei IGN, in einer Erklärung zu der Ankündigung.