Mimimi Games: Verteilt Spiele-Keys im Zuge der Coronakrise

Mimimi Games, die gerade mit THQ Nordic an Desperados 3 arbeiten, verteilen im Zuge der Coronakrise via Twitter diverse Gamekeys (Stichwort: #stayhomeandplaychallenge). Das Studio aus München hat z.B. eine Ladung Keys für Shadow Tactics: Blades of the Shogun verteilt und will noch weitere Keys anbieten. Auch andere Studios wurden aufgefordert, sich an der Aktion zu beteiligen. Die 11 bit studios haben bereits zugesagt.