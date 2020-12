Mimimi Games: Drittes Echtzeit-Taktikspiel, Self-Publishing und Förderung durch den Bund

Mimimi Games hat große Pläne für die Zukunft. Nach Shadow Tactics: Blades of the Shogun und Desperados 3 arbeitet das Studio aus München an ihrem dritten Echtzeit-Taktikspiel, das aktuell den Codenamen "Süßkartoffel" trägt. Das Projekt ist außerdem eines der ersten Projekte in Deutschland, die über die Computerspieleförderung des Bundes (BMVI: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) gefördert werden. Angaben über die Höhe der Förderung wurden aber nicht gemacht. Bei Gameswirtschaft ist die Rede von 2 Mio. Euro. Des Weiteren wird noch nach Verstärkung für das Team gesucht, aktuell sind ungefähr 30 Mitarbeiter bei Mimimi tätig ( zur Website ).Last but not least wird Mimimi Games auf Self-Publishing setzen. Das Studio übernimmt demnach die Verantwortung für alle kreativen und geschäftlichen Entscheidungen selbst. Bei Shadow Tactics: Blades of the Shogun hatten sie noch mit Daedalic Entertainment und bei Desperados 3 mit THQ Nordic GmbH als Publisher zusammengearbeitet.Folgende Spiele stammen von Mimimi Games: The Last Tinker: City of Colors (2014), Janosch: Oh, wie schön ist Panama (2015), Ooops! Die Arche ist weg ... (2015), Shadow Tactics: Blades of the Shogun (2016) und Desperados 3 (2020).