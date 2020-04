Signalis: Finsterer Survival-Horror aus Hamburg

"Features



Classic survival horror gameplay.

Striking pixel-art anime aesthetic.

Slow-paced, creeping surreal psychological horror with a dense atmosphere.

Unique, Eurasian cold-war retro-tech sci-fi take on cosmic horror.

Highly detailed first-person event & puzzle screens.

Top-down exploration and combat.

Multilayered story weaving together personal conflict and cosmic horror."

Der Hamburger Entwickler rose-engine arbeitet derzeit am Survival-Horror-Spiel Signalis , welches laut Pressemitteilung von einer melancholisch-geheimnisvollen Stimmung getragen wird. Ein Release-Termin für den PC-Titel (u.a. auf Steam) steht noch nicht fest. Als Vorbilder dienen Silent Hill und Resident Evil.In einer "dystopischen, surrealen Retrotechnikwelt" übernimmt der Spieler die Rolle der Techniker-Replikantin "Elster". Nach ihrem Absturz auf einem Schneeplaneten sucht sie nach einem verloren gegangenen Crew-Mitglied sowie ihrem "verlorenen Traum". Immer wieder erlebt sie Visionen einer unbekannten anderen Person, muss Puzzles und Kämpfe meistern. Radiosignale führen sie schließlich unter die Oberfläche, wo sie auf einen Replikant mit "düsteren Absichten" trifft.