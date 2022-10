Signalis: Wertungsübersicht zum Survival-Horrorspiel aus Hamburg

Signalis: So wertet die internationale Presse

GameSpot – 8/10

Desctructoid – 9.5/10

Push Square – 8/10

GamesRadar – 3/5

Metro GameCentral – 8/10

IGN Italy – 8.4/10

God is a Geek – 8/10

Eurogamer – Essential

Bisher keine Tests aus Deutschland

Passend zu Halloween erscheint in diesen Tagen ein neues Horrorspiel: Signalis. Am 27. Oktober findet der Release der Science-Fiction-Dystopie aus der Feder des Entwicklers rose-engine statt.Es ist das Debütspiel des jungen Studios, welches seinen Sitz in Hamburg hat und dessen Vorbilder Resident Evil und Silent Hill waren. Ob Signalis mit diesen großen Namen mithalten kann oder nicht, das klären die ersten internationalen Testwertungen.Wirft man erst einmal einen Blick auf die nackten Zahlen, dann kann sich rose-engine definitiv zufrieden zeigen: Bei Metacritic gibt es für die PC-Version des Survival-Horrors 80 Punkte basierend auf 14 abgegeben Wertungen, während die PS4-Version auf 82 Punkte kommt. Beim Wertungsaggregator Opencritic kommt Signalis ebenfalls auf eine Durchschnittswertung von 80.Die Wertungen der einzelnen Reviews liegen dabei meist um 8 Punkte herum. Lediglich wenige Ausreißer gibt es nach oben und nach unten, wobei die schlechteste Wertung mit 6 Punkten (beziehungsweise 3 von maximal 5) auch nicht allzu niedrig ausfällt.Im Test von Polygon bezeichnet Autor Toussaint Egan Signalis als eine "nahezu perfekte Ode an Resident Evil und Silent Hill" und lobt vor allem die Atmosphäre und das Sounddesign des Horrorspiels. Bei Metro GameCentral wird derweil positiv angemerkt, dass die Entwickler die Wurzeln des Survival-Horrors sehr gut einfangen konnten. Bei Gamesradar ist hingegen genau das Teil der Kritik, denn Signalis würde sich etwas zu sehr an die alten Resident Evil-Regeln halten.Während die internationale Presse bereits ihre Wertungen zückte, verhält es sich in Deutschland ziemlich ruhig. Bislang sind uns keine Tests zu Signalis begegnet. Gut möglich aber, dass sich das in den nächsten Tagen noch ändert und entsprechende Wertungen online gehen.Wer selbst auf Signalis Lust bekommen hat, der kann das Horrorspiel ab dem 27. Oktober auf dem PC, der PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch spielen. Am selben Tag erscheint Signalis zudem auch im Xbox Game Pass.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer