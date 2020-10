Ponpu: Von Bomberman inspirierte Arcade-Action explodiert nächsten Monat

Mit Ponpu wird die "Enten-Zerstörung" am 5. November 2020 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One beginnen. Das kompetitive Arcade-Partyspiel von Entwickler Purple Tree Studio und Publisher Zordix bietet einen lokalen Koop für bis zu vier Personen. Es wurde u.a. von Bomberman inspiriert.Produktbeschreibung des Herstellers: "Der allsehende Entengott hat genug und der Welt geht die Zeit aus: alle 2 Milliarden Jahre muss die Welt durch göttliche Zerstörung erneuert werden. Für diese Aufgabe entsendet er den Spieler in Form eines Ponpu als seinen Herold in die Welt. Nach einer unvorhergesehenen Bruchlandung fehlen jedoch alle Erinnerungen und die Spieler müssen sich nun gegen den Entengott und die anderen Ponpu in einem mörderisch aufgeladenen Kampf beweisen, um die Welt zu retten, die eigentlich zerstört werden sollte. (...) In einer umfangreichen Einzelspieler-Kampagne muss der Spieler mit seinem Ponpu in zehn herausfordernden Welten gegen seine Rivalen antreten und riesige, tödliche und groteske Bosse besiegen. Bis zu vier Spieler können sich sowohl im lokalen als auch im Online-Mehrspielermodus durch drei frenetische Modi schlagen, darunter Coin Chase (die Ponpu prügeln sich um das meiste Geld), Color Fight (Angriffe decken Gebiete mit Farbe ein, die meiste Fläche gewinnt) und das klassische Deathmatch. So können sie sich im weltweiten Ranking hinauf bombardieren, um die Statistiken zu dominieren."Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer